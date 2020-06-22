大金空調台灣總代理和泰興業為喚取社會大眾對地球暖化的重視，獲得導演齊柏林家屬及看見．齊柏林基金會基金會首肯及授權，將齊柏林生前拍攝「看見台灣」影片重新剪輯、配樂，今（22）日首度播放「齊柏林看見台灣，大金疼惜台灣」企業形象影片。

和泰興業指出，導演齊柏林2017年開拍「看見台灣2」時意外去世，齊導的好友兼工作夥伴萬冠麗，扛起重任成立『看見．齊柏林基金會』，延續守護台灣使命。向新北市政府租借淡水場地，並向公眾募資基成立「齊柏林空間」。和泰興業因緣際會，獲知齊柏林空間展覽館及基金會辦公室都需要空調。長期投入及關心公益的和泰興業董事長蘇一仲獲知後，一口答應全力支援，贊助140坪展覽空間及辦公室所有空調設備，連同空調裝機費，全數大金自行吸收，總額超過150萬。

和泰興業表示，大金空調從2015年開始推動R32冷媒，比舊型R410A冷媒，二氧化碳排放量減少75％，全球減排二氧化碳達1.5億噸。大金空調重視環保，加上去年與看見．齊柏林基金會結下善緣，才促成齊柏林家屬、看見．齊柏林基金會同意授權，協助和泰興業重新剪輯齊柏林生前拍攝看見台灣部分影片，製作為「齊柏林看見台灣，大金疼惜台灣」企業形象影片，今日舉行首播。

和泰興業總經理王玄郎指出，大金空調關心地球暖化問題，造成天氣劇烈變化，2015年起推R32冷媒，這次形象廣告播出，就是要喚起大家重視地球遭破壞的問題。

(工商 )