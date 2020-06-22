現代法律訴訟糾紛多，許多民眾常擔憂律師諮詢費用高，因此求助無門。北市勞動局宣布，勞動權益中心原本只有周三、五下午有預約免費律師諮詢時段，自7月1日起，擴大至周一至周五，民眾還可透過「勞動即時通」線上預約辦理。

勞動局長陳信瑜表示，民眾原可事先透過勞動局線上預約方式，向勞動權益中心預約每周三或周五下午2時至5時的免費律師諮詢時段，現為擴大服務，自7月1日起，每周一至周五下午2時至5時，都有現場免費律師諮詢時段。

陳信瑜說，關於線上預約，民眾可透過勞動局的「勞動即時通」申請，勞動權益中心也增加民眾可預約的時段，以提供更便利的服務，歡迎多加利用；此外，為方便臨時有法律需求，或是不方便上網預約的民眾，每周一至周五仍維持在勞動權益中心現場排隊諮詢。

勞動局指出，勞動權益中心主要提供有關勞資爭議調解、申訴勞動檢查等服務；另外，北市就業服務處北投就業服務站以及南港東明青銀就業服務站，則是只有每周三增設免費的律師諮詢服務據點，且採現場排隊，僅提供10個名額；至於電話諮詢，則為每周一至五下午2至5時，台北市民可撥打1999，外縣市民則撥打02–27208889轉7019。

(中時 )