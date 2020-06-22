大陸杭州一名7旬老翁近來胸口頻頻作痛，狀況始終沒有好轉，最後在家人陪同下就醫檢查，竟發現老翁的肋骨和脾臟間卡了2塊玻璃碎片，一不小心就會刺破脆弱的器官，導致大出血的可能。老翁這才想起年輕時曾受過傷，本以為已經痊癒了，沒想到竟有異物卡在體內這麼多年。

根據《都市快報》報導，現年76歲的陳姓老翁，從今年5月起就時常感到胸部陣痛，而且頻率還越來越高，最後實在痛到受不了，趕緊前往醫院檢查。經過電腦斷層掃描之後，在陳翁體內發現2塊碎玻璃，其中1塊還長達10公分，周圍出現感染情況，且距離脾臟僅剩3.2毫米，相當危險。

隨後院方緊急進行手術，負責執刀的浙江醫院胸外科主任陳國平醫師指出，「玻璃卡在肋間，與脾臟隔了一層薄薄的膈肌，有可能會刺破脾臟或割破肋間的動靜脈，恐導致大出血危及生命。」所幸最後順利將碎玻璃全都取出，不過陳翁體內為何卡著玻璃碎片，他這才想起多年前的一場意外。

當時30歲出頭的陳翁，某日走在路上時突然踩到東西，結果一個沒站穩，整個人往前狠摔在地，情況嚴重到被緊急送往附近醫院急救，當時陳翁的背部被戳出1個洞，也導致肺部出現氣胸，不過當年醫療不發達，無法進行胸部精密檢查，院方僅處理傷口及氣胸部分，待陳翁康復後便出院。

陳翁出院後正常生活，身體狀況好轉便開始工作，雖然有時候還是會感到背部出現疼痛，不過他認為應該是當時受傷所導致的後遺症，因此並未多做懷疑，時間久了也沒太在意。孰料這個玻璃碎片竟卡在體內長達45年，直到這次就醫檢查才被發現，幸好經開刀取出，陳翁才得以保住一命。

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(中時電子報)