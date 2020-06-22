華山基金會帶著長輩們到賣場的湯姆熊歡樂世界，並在信邦電子員工陪伴下，體驗新奇有趣的電子遊戲。（何冠嫻攝）

華山基金會在疫情趨緩之際，22日帶著長輩們到苗栗家樂福賣場的湯姆熊歡樂世界感受電玩世界，長輩也在長年支持華山服務的信邦電子員工們陪伴下，體驗各式新奇有趣的電子遊戲，玩得不亦樂乎。

華山基金會苗栗縣站長杜靜容指出，每年舉辦的春季郊遊及老人運動會受新冠肺炎疫情影響，決議暫緩舉辦，並在進入後疫情時代之際，帶著悶在家中許久的長輩們，出門遊玩體驗刺激有趣的電子遊戲。

22日信邦電子股份有限公司特別擔任華山「守護大天使」，挹注經費外並以客語防疫宣導，帶動長輩落實防疫正確觀念守護自我健康，並陪伴長輩體驗各式電子遊戲，提前歡慶端午佳節。信邦電子更盼，透過拋磚引玉方式，鼓勵苗栗鄉親，共同幫助華山基金會在地弱勢長輩，度過疫情衝擊。

華山基金會在全台設立社區愛心天使站，提供失能、失智、失依弱勢長輩到宅訪視、陪同就醫及春秋兩季郊遊踏青、年節關懷等服務，讓長輩能在熟悉環境安享晚年。苗栗地區17個鄉鎮市免費提供失能、失智、失依長輩到宅關懷、陪同就醫等服務。期盼各界認助1份端午關懷禮350元，或每月1250元認助1位長輩，一起加入愛心行列。愛心專線：(037)373627 杜站長

(中時 )