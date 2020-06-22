蔡衍明愛心基金會長年關懷弱勢，結合機關學校每年3節發放慰問金；2020年端午節慰問活動，22日與中州科技大學攜手，率領學生會公益青年一同前進社區拜訪弱勢家戶，親自獻上慰問金與年節禮品，讓他們感受佳節前夕社會的溫暖關懷。
為發揚孝親敬老精神，加上防疫考量，蔡衍明愛心基金會今年首度結合全台從北到南20多所大專院校，帶領公益青年走入鄰里社區，親自拜訪、送愛到弱勢民眾手中。過去2年多來，中州科大校內清寒學子、及周邊4個里，已有150人受惠；中州科大董事長陳芳益、校長黃思倫、副校長柴雲清都全程出席致贈儀式表達感謝。
在員林市鎮興里長黃銘得引領下，基金會副執行長徐海倫，校長黃思倫、副校長柴雲清，全程陪同學生會幹部等公益志工青年學生一同送暖；其中，運動與健康促進系大四生謝柏羽、和資管系大二的蔡孟儒2人過去2年受基金會幫助，此次也主動加入行善送愛行列，親自將慰問金送至身障與行動不便里民手中。
謝柏羽語帶哽咽說，從小與爺奶相依為命，很感動基金會伸出援手，每年3節慰問金，支付學雜費後他省吃儉用，還留部分作為爺奶醫藥費；屬中低收入戶的蔡孟儒則指，慰問金讓他升學無後顧之憂，不增加父母額外經濟壓力，畢業後若有能力，也想回饋社會、幫助需要幫助的人。
(中時 )
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