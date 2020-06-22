為了紀念嘉義高中籃球隊教練王輝老師、嘉中校友出資舉辦第一屆王輝盃全國籃球賽，7月28日起一連五天在嘉義市舉行，其中高男甲A組包括能仁家商、青年高中、松山高中與三民家商，堪稱「死亡之組」。

各組預賽採分組循環、進入決賽後採單淘汰制，其中大專男子組共8隊，預賽分兩組，政大雄鷹籃球隊所在的A組，遭遇台灣體大、國立體大與虎尾科大；而B組則包括UBA亞軍台灣師大，與世新大學、高雄師大與台灣藝大。

今年3月拿下HBL高中籃球聯賽MVP的游艾喆(畢業自能仁家商)，以及王凱裕(能仁家商)、許浩翔(松山高中)，最近也加入政大雄鷹籃球隊練球，加入跑位，展開適應，游艾喆說，「剛來報到，希望趕快跟上學長腳步，盡力做好本分，貢獻球隊。」

政大籃球隊總教練陳子威表示：「王輝盃非常有意義，提供各級球隊邁入新學年的練兵機會，尤其是剛從HBL畢業的新生，可以藉著比賽的強度融入球隊，與學長培養默契。我們將全力備戰，目標當然是王輝盃第一屆冠軍。」

至於高中甲組，108學年度HBL前八強全數參賽，戰況激烈可以預期；國男甲組，JHBL前三名球隊苗縣大倫、新北安康與北市金華也都參賽，免不了又是龍爭虎鬥。

南山高中男籃隊也在積極備戰王輝盃，教頭許時清說：「很期待參加王輝盃，讓大家聚在嘉義這個美麗又有文化的城市，除了比賽交流，也能享受在地美食，感受在地文化，也希望能讓王輝老師的精神，繼續傳承、延續、共好。」

王輝盃籌備會長劉祖壽說，疫情控制情況下，各隊對於參加王輝盃都展現高度期待，大會也將全力籌辦比賽，讓今年夏天的台灣籃壇，因為王輝盃更精彩、更熱鬧。大會榮譽會長、嘉義市長黃敏惠補充，今夏嘉義瘋籃球，歡迎各縣市籃球勁旅到嘉義來，盡情享受嘉義的美食、美景與人情味。

各組前三名都可獲頒獎金、獎盃與獎品。大專男組冠軍獎金最高5萬元、高男甲組冠軍4萬元、國男甲組與高男乙組冠軍獎金3萬元、國男乙組冠軍可獲2萬元獎金。

(中時 )