全球新冠肺炎新增確診病例再創高峰，促使投資人縮手觀望，周一日股陷入狹幅波動，終場小跌做收。日經225指數收跌0.18%，為22,437.27點。東證一部指數收跌0.23%，為1579.09點，33大類股普遍下跌，以航空、陸運分別跌1.65%與1.89%，表現最疲弱。

世界衛生組織（WHO）周日公布過去24小時內，全球新冠肺炎新增確診病例達18萬3,020人，再創單日新高，其中以北美洲和南美洲的確診數增加最多。

蘋果上周五宣布，為了防疫，將暫時關閉佛羅里達、亞利桑那、南卡羅來納與北卡羅萊納等州的11家門市，此舉亦令市場信心受挫。蘋概股首當其衝，阿爾卑斯電氣（Alps Alpine）收跌1.73%，村田製作所跌0.79%，羅姆（Rohm Co Ltd）跌0.94%。

東芝收漲4.9%，成為大盤亮點。該公司宣布擬出清對快閃記憶體晶片公司鎧俠控股（Kioxia Holdings）的40.2%持股，且處分資產之淨收益大部分將返還股東。

(時報資訊)