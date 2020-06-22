翔宇(6539)今日舉行股東會通過每股4.3元股利(含現金股利2.0元及股票股利2.3元)，並進行公司更名及全面改選董事(含獨立董事)。翔宇目前致力於DV保健食品及保養品的市場版圖持續擴大，營運主軸已轉變強調業務行銷勝於新藥研發，為使公司名稱能更符合目前公司形象及加深內部員工認知，決議將公司名稱正式變更為「麗彤生醫科技股份有限公司」，其主要代表意思為用美麗健康為生命劃出絢麗的紅彤。

翔宇今日票選出董事七席(含獨立董事三席)，當選之董事包括張麗綺女士、英屬維京群島商GOLDFIX投資有限公司代表人張家綺女士、紘綺國際投資股份有限公司陳銘桐先生，三席獨立董事則由張森雄先生、陳群志先生、侯禮仁先生擔任。翔宇今日股東會結束後旋即召開董事會，由張麗綺女士續任董事長。

翔宇股東會承認並通過2019年翔宇營業報告書及財務報表，翔宇2019年全年合併營收為新台幣19.30億元，稅後歸屬於母公司淨利1.66億元，每股稅後盈餘(EPS)3.39元。

翔宇今年將積極擴展旗下DV保健食品、保養品、皮膚管理中心事業於美容保養市場的占有率，以及發展醫療管理平台的布局，一方面，持續推出新款DV保健食品搶市，也拓展更多銷售通路渠道以開發不同銷售族群；另一方面，翔宇將強化對策略連盟診所提供醫美管理平台的服務，並深化DV皮膚管理中心業務在兩岸市場的拓展能量，全力推進四大事業體創造未來整體營運長期穩定的成長。

(時報資訊)