國巨(2327)及轉投資公司凱美(2375)今天除息，儘管因新冠肺炎疫情未止，第3季產業景氣不明朗，但美商基美(KEMET)將自7月併入國巨集團合併財報，國巨董事長陳泰銘表示，第3季營收仍會持續成長；凱美為強化物聯網(IoT)、5G及車載產品佈局，將持續進行併購，計畫2年內合併營收100億元，獲利亦可望大躍進。

國巨及凱美於今天除息，其中國巨每股配息15元，凱美每股配息0.5元，國巨盤中一度上漲10.5元，填息70%，終場上漲5元，凱美盤中一度上漲0.4元，填息達80%，終場反而收跌0.2元。

雖然因大陸廠區「五一」長假工作日數減少，但當地廠區的復工及產能利用率已逐漸改善，且客戶訂單需求穩健，國巨5月合併營收44.86億元，月增1%，年增37.6%，為16個月以來新高，前5月合併營收189.47億元，年增5.8%。

陳泰銘在日前股東會表示，新冠肺炎疫情造成很多不確定因素，讓能見度不清楚，第3季營運不明朗，需謹慎觀察疫情影響，不過基美將於7月正式併入國巨集團合併財報，預估國巨營收仍會持續成長。

國巨5月稼動率已經從2月的30%回升至60%，陳泰銘表示，健康庫存水位約100天到110天，公司會積極拉高庫存水位，以因應下一波市場需求。

凱美不僅今天除息，亦計畫辦理現金減資30%，退還股東每股現金3元，等於股東參與除息及現金減資，每股可以領回3.5元。

受新冠肺炎疫情導致市場需求疲弱影響，凱美前5月合併營收16.59億元，年減12.23%，不過由於產品組合轉佳，合併毛利率可望維持水準。

雖然凱美謹慎看待下半年，但凱美因手上現金充沛，公司將持續進行併購，除國巨集團收購基美後的鋁電容業務可望與凱美整併，凱美亦已鎖定國內外鋁電廠洽談併購，希望透過併購擴大產品線及營運規模，進而拉升公司營運績效，凱美目標是2年內合併營收達100億元。

(時報資訊)