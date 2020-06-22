新台幣今年以來相對亞幣強勢，甚至強過日圓，累計今年升幅近2%。新台幣若持續走升，對房價是否會有影響？是否會帶動台灣房市更趨活絡？戴德梁行董事總經理顏炳立今參加北威論壇時示，今年的房地產仍是剛性市場，房地產是錢與人的遊戲，要量大有人追價格才會上揚，目前房市還是要戒急用忍，但若有實際住屋需求是可以進場。

除了匯率外，低利率也是高房價的幫凶？央行今天則再次強調，影響房價因素中，利率可能僅為其中之一，且非直接影響因素，須透過銀行信用管道，才會影響房地產交易量與價格。

房地產市場在上周的理監事會上，也受到媒體關注，央行總裁在6月18日理監事會後記者會作出2點說明，要點如下：一、房價是政府相關部會共同關注的議題；房價會受到供給面、需求面及制度面的影響。二、根據新加坡、香港的實證研究，對於抑制房價最有效的工具是稅率，若再加上房貸成數(Loan to Value，LTV)限制規定，會更有效。

央行認為，高房價問題及其可能成因一向是社會大眾關心的重要議題。由於影響房價的可能成因甚多，並非單一部會即能解決高房價問題；為健全房市發展，端賴各部會從不動產市場需求、供給與制度面通力合作。

央行強調，房地產交易量與價格由供需決定，而供需的變化主要受不動產稅負(利得稅、交易稅、持有稅)、所得(人均GDP、家庭可支配所得)、資產替代選擇(國外房地產價格或投資報酬率)、財富效果(如股市榮枯)、土地供給、市場資訊透明度等因素影響，並受市場對房地產價格預期，以及取得不動產貸款難易度等諸多因素交互影響。

其中，不動產貸款除受利率影響外，主要仍跟貸款規範措施[包括貸款成數(Loan to Value，LTV)限制、債務本息支出相對所得比率(Debt Service To Income，DSTI)限制、調整銀行計算自有資本與風險性資產比率之風險權數、呆帳準備等有關，並受房地產交易量、房地產價格交互影響。

與不動產有關之土地與住宅政策(住宅補貼措施等)、租稅措施、金融監理制度，若規劃或執行不當，亦會影響住宅供需及金融穩定。

(時報資訊)