2020年是5G元年，5G技術將開啟多項應用的大門，由各國知名電信營運商成立了ORAN聯盟，主要推動5G開放網路架構。富邦證券表示，在Open RAN的架構下，基地台內部不同的組件可以由眾多不同的廠商來供應，可望打破既有國際品牌大廠寡占壟斷之局面，相關資通訊設備製造產業值得投資人關注。

開放網路架構，英文的名稱為OPEN RAN或簡稱O-RAN，所謂的RAN就是無線接取網路（Radio Access Network），在行動網路通訊的架構中扮演連接電信業者核心網路與消費者用戶端設備的功能。

富邦證券表示，相較於傳統電信設備軟硬體一體的「黑盒子」式架構，Open RAN使運營商可採用來自不同供應商的軟體、通用硬體來實現模組化建構網路，避免被傳統設備供應商綁定，自然可以降低成本、提升議價能力。

舉例來說，傳統的客戶都是向品牌伺服器廠商購買標準化伺服器，而這些廠商再向ODM廠商下單，然而隨著雲端運算催生了大量伺服器需求，且Google、Facebook這些雲端資料中心業者，需要更多的是符合自身業務需求的伺服器，更加偏向定製化而非標準化，也需要更快速的交付，因此，客戶將慧直接以較低的成本向ODM廠商購買白牌基地台，相較於白牌伺服器平均毛利約10％，白牌基地台的平均毛利高達40％。

白牌基地台的供應鏈，以去年宣布採用ORAN架構的日本樂天移動為例，由於樂天為新進電信營運商，沒有傳統電信營運商的包袱，因此領先市場以全IT化的方式建設4G/5G網絡，大量採用了IT技術架構其電信基礎網路，預估將降低50%的傳統4G網路部署成本，及2～3成的5G網路建設成本。

富邦證券表示，由此可看出，未來可能電信營運商直接向資通訊設備製造業者購買設備，打破既有國際品牌大廠寡占壟斷之局面，打造具彈性且價格實惠的5G網路系統，可大幅降低網路布建的成本壓力。

富邦證券指出，通訊設備由封閉系統轉往開放架構發展，是無法阻擋的潮流，主要的原因在於未來5G以及IoT應用百花齊放的時代，現今單一廠商開發的系統，在添加新功能與變更現有功能需要花費更長的開發週期，並且單一廠商所能提供的彈性與多元性，難以符合未來跨產業、各種不同應用場景的需求。

此外，進入5G時代，工業物聯網也有機會以企業專網的型態發展，這種客製化程度高的5G網路，也會是未來OPEN RAN發展的機會，OPEN RAN架構將可望改變電信設備產業的生態。

(工商 )