人民幣兌美元在岸價22日下午4點30分收報7.077元，較上一交易日（19日）收盤價7.078元下跌10個基點，單日跌幅0.01％。

截至下午4點40分，人民幣兌每離岸價報7.0702元，升43個基點，單日漲幅0.06％。

(工商 )

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