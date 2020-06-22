總統蔡英文22日南下台中親自出席「空軍新式高教機首飛展示」時表示，新式高教機「勇鷹」號首飛成功，代表兩個重要意義：第一，國機國造，帶動了國內航太產業的大發展、大進步；第二，研製新式高教機，給空軍弟兄姊妹，最好的訓練環境。 除了今天的首飛外，新式高教機已完成一系列地面的工程測試。為了確認飛機結構安全無虞，由中科院執行的「靜力試驗」，也已通過驗證。

接下來，我們還會展開第二架「勇鷹」號測試機的「結構疲勞測試驗證」，目標是滿足30年壽期、或八千小時飛行的需求指標。蔡總統要請大家繼續上緊發條，把關飛行安全，務必做到滴水不漏。 蔡總統22日抵達現場後，首先觀賞新式高教機工程測試影片，並聽取首飛展示任務內容說明。蔡總統在觀看「勇鷹」號高教機首飛展示後，聽取漢翔員工感言，及觀看新式高教機進場。總統致詞後，還親自至高教機前方，慰勉兩位試飛官，隨後並至伍克振將軍銅像前，獻花致意。

蔡總統說，今天在這裡，剛由路志元和管延年兩位優秀試飛官所駕駛，編號「11001」的新式高教機，22日順利完成了首飛展示的任務。這是繼31年前，IDF經國號戰鬥機首飛後，國機國造再次締造的歷史性的一刻。

蔡總統當場要請大家一起回想，4年前，當我們提出高教機要自研自製，在當時遇到了很多挑戰。有些人質疑航發人才，早已凋零，國內航太產業的技術和量能，已跟不上了；更有人反對，主張直接跟外國購買，可能還比較划算。

不過，這年來，在空軍、漢翔、中科院，及所有上下游廠商通力合作下，克服了所有的困難，用具體成績，重建了社會各界，對國內航太產業研製能力的信心。

蔡總統透露，新式高教機從前年組裝開始，到去年9月24日原型機出廠，她一次又一次來漢翔視察，大家的士氣也一次比一次高昂。今天，她看到台下的夥伴們，臉上充滿了自信的光采。

她身後的「勇鷹」號，代表兩個重要的意義。第一，國機國造，帶動了國內航太產業的大發展、大進步。新式高教機的專案，不僅創造了兩千多個就業機會，更能傳承經驗，培育出新世代的航太產業技術人才。

當年，IDF的研發團隊，是台灣航太史上的傳奇。而今天，許多年輕人才，因為新式高教機專案，投入漢翔團隊，傳承過去的光榮和專業，不僅再度建置航空的研製能量，更被美商評價，具有全世界數一數二的水準。

她相信未來「勇鷹」號團隊，也會持續締造新的紀錄、寫下新的傳奇，這是她最欣慰的一件事。第二，研製新式高教機，是為了給空軍弟兄姊妹，最好的訓練環境。有了嶄新、安全、性能強的高教機，以後新生代的優秀飛官，一定能持續翱翔天際，保家衛國。

同時，新式高教機具有自製率高、後勤維持成本低、系統整合自主性高等特性，後續可以配合空軍需求，進行構改跟性能提升。這也是我們落實國防自主的重要環節。

包括國防部長嚴德發、副部長張哲平、國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬、參謀總長黃曙光、空軍司令熊厚基、國家中山科學研究院院長張忠誠、經濟部長王美花，及漢翔董事長胡開宏等人，均出席該項活動。

(工商 )