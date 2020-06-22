儘管景氣變數仍多，不過疫情帶動宅經濟相關需求，PC、伺服器、遊戲等相關產品需求較佳，訂單能見度可達8～10月，雖然目前景氣能見度只有兩個月，比起往年旺季要短，但是需求狀況優於5月時的判斷，日電貿下半年營運審慎樂觀，力拼下半年營運優於上半年。

日電貿22日召開股東常會，順利通過各項決算表冊及盈餘分派案，董事長周煒凌表示，景氣能見度約兩個月，目前看起來7、8月的訂單狀況尚穩，疫情帶動宅經濟相關需求，PC、伺服器的需求可看到8月，遊戲相關的能見度甚至可延長至10月。

日電貿總經理于耀國指出，景氣比5月時的判斷要好，雖然今年旺季的能見度比往年一次可以看到兩季來得短，各界對景氣看法也保守，但是從每個月的變化來看，終端需求還在，整體來說，日電貿下半年營運仍有動能，公司力拼下半年營運優於上半年，景氣看法算是審慎樂觀，比較大的變數是北京、美國二度爆發的疫情是否受控？

于耀國也分析，今年二、三月疫情導致市場憂心被動元件供應斷鏈，因此上下游廠商盡量拉高庫存量，經過這幾個月的消化，上游供應商、下游客戶的庫存均已經回歸健康水位，加上各大被動元件供應商因疫情衝擊能見度，變數太多，產能泰半沒有開滿，東南亞的產能供應也不是100％順暢，穩定的供需狀態有助於維繫被動元件價格，今年下半年被動元件價格可望守穩。

比起前一波被動元件景氣高峰，2018年突然從高檔回落，累積的庫存量歷經2019年的整年度消化才進入正常狀態，日電貿認為，目前的庫存水位更為健康。

日電貿為國內最大被動元件通路商，代理韓廠三星電機的MLCC，同時也是日商佳美工的鋁質電容代理商，今年前五月營收達37.8億元，年增3.34％；股東常會通過盈餘分派案，預計配發3.5元現金股利，以日電貿22日收盤價53.2元計算，隱含現金殖利率達6.58％。

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