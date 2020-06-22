疫情下北京機場航班大減，免稅店也多數關閉。（陳君碩攝）

北京機場裡，戴著口罩站崗的武警。（陳君碩攝）

北京機場工作人員檢查旅客的健康申報卡。（陳君碩攝）

北京疫情反彈後，16日宣布「非必要不出京，確需離京的要持7日內核酸檢測陰性證明」，並大量取消從北京出發的航班。對於此規定是否適用北京飛台灣航班，大陸各部門說法不一。記者22日實際從北京飛台北，證實該政策僅限大陸境內，境外的航班和目的地不在此限，台灣人從北京返台，無須出示核酸檢測證明。

北京市政府16日宣布上述離京規定後，18日北京首都機場進一步在官方微信號發布「重要公告」，明文滿足三條件方可離京：一、目的地政府防控要求；二、北京健康寶健康碼「未見異常」；三、持有「7日內核酸檢測陰性證明」。北京台商圈對此議論紛紛，擔心無法返台，因為若要排核酸檢測，也已經預約到七月上旬。

記者連日打給多個部門單位，詢問此政策是否包含返台航班。華航北京站的工作人員說「還沒有接到相關通知」，長榮北京站代表說，「搭境外航空公司尚不需要」；北京海關工作人員說，「出境需要填寫健康申報卡，核酸檢測是當地政府要求，海關沒有要求」。

不過北京市衛健委客服電話的人員則反問記者：「我先問您，您判斷您是離京嗎？」記者說是，對方又說「離京沒指名到哪，您是離京，您就按照這個要求做，好嗎？」；一名台辦幹部則私下表示，從字面上看應該要包含台灣，但也可能處於灰色地帶，帶有「能做但不需刻意去說」、「你懂的」之意。

記者22日從北京返台，華航北京地勤人員明確告知，此政策僅限大陸境內，返台無須出示核酸檢測證明。不過在辦理登機時，須配合台灣政府填寫「旅客入境健康聲明居家檢疫通知書」，交代身體健康狀況和14天內的行蹤，以及居家檢疫的詳細地址。

一名陸配22日同樣從北京返台，由於離京政策要求「非必要不出京」，她在海關查驗證件時，邊檢人員特別找來長官，詢問她「能不去嗎？」，陸配回「我是嫁到那」，海關人員微笑放行，並未刁難。

北京首都機場22日飛境外的航班僅2班，台灣和哥本哈根，過去大排長龍的安檢過關，完全不需排隊，機場內的多數免稅商店和餐廳拉下大門，暫停營業，機場空蕩蕩，十分冷清。

據華航工作人員介紹，22日華航北京飛台北的CI512班機，載客率不到2成，全機約250個座位，僅搭載40多名乘客，並採間隔座位。記者從進機場、辦理登機、邊檢通關、進免稅店、登機，從進機場到上飛機，共被量了5次體溫。

(旺報 )