疫情衝擊不只各行各業，連勞工生計也受影響，台中市府勞工局長吳威志表示，勞動部啟動百億元以上紓困補助，為勞工爭取補助與貸款額度，包括含充電再出發計畫，目前已有22家台中企業、共189名勞工獲1000萬元補助；安心就業計畫則有56家台中業者、共478名位勞工獲得200萬元薪資差額補貼；失業給付部分則有6000人請領，給付金額達4億元。

勞工局也全力爭台中市實施推動「勞工權益基金」，從職災、子女就學、涉訟補助、非自願性失業、預防職業病補助、健檢補助等六大面向協助勞工，爭取勞動部百億元以上紓困補助與貸款額度，後續勞工權益基金審核小組將研議納入勞工代表，協助勞工發聲維護權益。

吳威志表示，台中市開辦勞工權益基金，辦理職業災害勞工慰助和生活及子女就學補助、勞工權益涉訟補助、非自願性失業勞工生活補助、預防職業病勞工健檢補助、勞工藝級棒獎勵、中高齡及高齡勞工健檢補助等六大面向。

市府推動「安心即時上工計畫」共810個名額，由全市23個就業服務據點協助媒合，目前已有721人上工，獲先期2000萬元補助；已截止的自營作業者及無一定雇主的勞工生活補助3萬元計畫，台中市約有12萬人申請通過，獲補助約36億元；勞工紓困貸款也有約10萬名台中市勞工申請，通過放貸額度約100億元。

為協助受到疫情衝擊的勞工，吳威志指出，市府透過執行「紓困九箭」中的3項措施，透過員工訓練補助、青創貸款利息補貼、求才資料庫，協助勞工就業；更推出「視訊徵才列車」服務，召集逾40家企業組成「就業台中隊」，至今提供逾2000個職缺，協助青年尋職。

(中時 )