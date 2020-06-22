微創脊椎內視鏡手術治療骨刺再升級，澄清醫院引進內視鏡搭配一顆纖細的「磨鑽」，直接粉碎骨刺，宛如微雕手法；台中一名65歲退休男姓因閃到腰就醫發現椎間盤突出 (骨刺)腰椎神經根受壓迫，讓他腰部痛到右臀再往下麻痛到右小腿，不論躺臥、坐姿或行走都疼痛難耐，甚至輾轉難眠，經治療後，終於終結「麻痛人生」。

澄清醫院骨科醫師黃全敬指出，這項微創脊椎內視鏡手術，是透過約一公分的單孔小傷口，利用內視鏡放大視野，進行宛若微雕和微整形的技術，用動力小磨鑽，將骨刺磨除，其碎屑隨著清洗液排出體外；再以磨鑽替狹窄的椎間孔「整形」，擴大椎間孔的大小，達到脊椎神經減壓成效；最後再用抓鉗將膨出的椎間盤組織挾除，徹底解決神經壓迫問題；優點是由於不用再置入椎體間支架與鋼釘。該患者於手術後住院兩天就出院，原來的腰、大腿、小腿的麻痛已消失。

這名大齡男就是退休後拈花惹草，在一次從事園藝活動時彎腰搬花盆，開始出現下背痛，原以為是閃到，沒幾天竟從腰部痛到右臀再往下麻痛到右小腿，不論躺臥、坐姿或行走都疼痛難耐，有時整夜都輾轉難眠，幾周後到澄清醫院求醫，經X光檢查發現第四、第五腰椎節段有退化情形，再做核磁共振造影，確認在第四、第五腰椎有骨刺增生，合併椎間盤突出，導致右側椎間孔狹窄，造成神經壓迫。

但經過藥物和復健治療，效果不佳；透過這樣的手術，住院兩天就出院，原來的腰、大腿、小腿的麻痛已消失。

黃全敬提醒，如果出現下背痛、坐骨神經痛、腳部麻痛無力的情形，一定要及早求醫，拖延病情恐會造成神經難於回復的損傷。

(中時 )