新北市汐止區商姓保母去年5月照顧6個月黃姓男嬰，竟多次以丟擲方式方式將男嬰摔在床墊上，造成顱內出血以及癲癇等症狀，士林地院開庭，商否認有過失傷害的犯行，認為自己只有照顧264小時，其他546小時是家人照顧，現卻遭受辱罵、下跪，導致她焦慮患病。

50歲商女受託照顧男嬰，每天從早上7點半到下午5點半，去年5月21日傍晚突然翻白眼、失去意識，經送醫治療後從顱內取出40毫升的血塊，現在仍須接受早療，黃姓父母控告商女，檢察官依舊法業務過失傷害罪提起公訴，今開庭雙方都表示不願意和解。

商女否認犯罪，並稱每次都是彎腰，從沒有丟擲、劇烈搖晃，以她的身體柔軟度可都是輕放在和式地板的床墊上，並稱可以當庭示範。

但黃父、黃母則以醫院診斷證明，認為已經罹患兒虐性腦傷，頭部外傷硬腦膜下出血，認定是從膝蓋的高度，丟擲嬰兒，每天多次才會導致有舊傷的情形，在醫院時，商當面道歉並稱確實有丟嬰兒，黃母全程錄音，沒想到開庭竟改口。

法官諭知將傳喚黃父、黃母以及男嬰的奶奶出庭，釐清晚上回家以後的生活狀況。但商女希望能當庭示範，遭法官反駁，認為法庭沒有床墊，無法當庭示範，要求辯護人和商女拍成影片即可。

(中時 )