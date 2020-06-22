大提琴家馬友友要回來了！原定今年3月來台演奏巴哈全本無伴奏大提琴組曲的馬友友，因疫情而演出暫停，如今場館解封，他將在11月來台演出，實現對觀眾的承諾。

藝評人歐頭表示，「巴哈全本無伴奏大提琴組曲，是音樂史上的經典曲目，共有六組作品，能一次聽大提琴家演奏整組作品，並不容易，特別又是馬友友演奏的，值得一聽。」

馬友友表示，身為一個演奏者，存在的意義就是要做對世界有幫助的事情，「希望藉著巴哈音樂，探索文化，連結世界，點燃希望的火花。」

現年64歲的馬友友，自3月全球疫情爆發以來，幾乎天天在臉書上更新一小段他的音樂演奏影片，陪伴民眾抗疫，日前還特別在美國波士頓公眾電台（WGBH）直播演出全本巴哈大提琴無伴奏組曲，總長2個半小時，讓樂迷直呼感動與感謝，紛紛留言和他分享自身故事。

有樂迷表示，他的母親因染疫住院，狀態不是很好，「但馬友友的音樂，在她最後的時光裡，獲得安慰。」還有樂迷說，原本聽聞鄰居有人染疫住院，一度覺得崩潰，「但聽馬友友的演奏，聽見和平和愛，覺得很安慰。」

馬友友表示，巴哈無伴奏是他4歲就開始練的曲目，「無論是面對壓力、慶祝，或是失去的生命時刻，巴哈無伴奏都帶給我寄託、安慰和快樂，希望能和更多人分享這部作品。」

馬友友近年帶著這套和他相處一甲子的曲目，預計完成在世界六大洲、36個地方演奏的計畫，下一站將到台灣，地點在台北流行音樂中心，將於11月10日登場。

(中時 )