台中市38歲林姓男司機日前趕送貨，行經北屯區雷中街抄捷徑走1條3米半巷子，卻小心擦撞到停放在路邊的電動車後，當下見該機車沒有倒下，就離開現場。但事後機車騎士卻報案指稱，機車疑似被撞到有損傷，林姓司機說，「機車沒倒下，以為沒事」雙方已和解，林遭吊扣駕照1個月。

警方調閱相關影像後，將肇事者約談到案。肇事者一度不想承認事實，當警方提出貨車右側有擦撞跡證，終於承認。直說「以為開車直直走，機車沒倒、不下車就沒人知道了」。林姓司機到案說明時，一度表明「有走過該巷子，並不代表就是肇事車」。

但經警方比對碰撞的高度以及擦痕，讓他啞口無言。並表述「當下行經該巷子的時候，的確有注意到該車子的存在」、「有聽到碰撞聲，但見機車沒有倒地，且中午時間趕著送貨，沒有停下來」。范姓女機車主表示，撞到別人的車就應該要負責處理，不是離開現場。

所幸員警很認真幫我到對方，還我一個公道。

林姓貨車司機賠償機車主維修費，gogoro左後視鏡3710元、肇事逃逸罰單3000元，共6710元，得吊扣駕照1個月。警方呼籲，駕車肇事未留於現場處置而逕為離去，依據道路交通管理處罰條例第62條第1項規定，罰1000到3000元，並吊駕照1個月至3個月。

(中時 )