無垢舞蹈劇場多次獲得國際藝術節好評的經典作品《花神祭》，全場近乎朝聖般的和緩動作令人摒息，今年除了將再重演，同時預計拍攝VR版本。

藝術總監林麗珍表示，這是全新的嘗試，目前還在實驗階段，「如何把表演藝術的影像和新科技相互結合，留下不一樣的詮釋方式，我很期待能夠看到成果。」

林麗珍說，她是做劇場出身的人，她的創作法則是少就是多，「劇場最困難的地方，在於讓真實的表演者，在簡單的空間，描繪無限可能，但是VR也能呈現不同面貌，我相信科技同樣有它的柔軟之處，不只是數據。」

回望25年來，現年70歲的林麗珍完成四大部作品，包括1995年《醮》、2000年《花神祭》、2009年《觀》和2017年《潮》，林麗珍表示，當年編創《花神祭》，安排春、夏、秋、冬四大段落，表現生命循環，是想對大自然說謝謝。而舞作裡〈春芽〉全身裸白的舞者，彼此交纏，生機無窮，令觀眾難忘。

林麗珍說，「生命的純淨，衣服蓋不住，像是春芽要發的時候，說明了生命是一場奇蹟，大自然帶給我們很多滋養。」

藝評人徐瑋瑩觀察，無垢的表演特色是動作很緩慢，「舞者的動作細緻，讓觀眾身心狀態跟著慢下來，停留在腦海中的畫面，也變得深刻。」

藝評人黃佩蔚認為，「《花神祭》表現人性糾結、掙扎、物慾和生命，透過春夏秋冬變化，以及天地萬物消長，反映人性七情六慾。」

拍攝VR版《花神祭》的導演，是之前拍攝無垢劇場與林麗珍紀錄片《行者》的導演陳芯宜，她表示目前還在工作階段，日後再與觀眾分享詳細內容。

(中時 )