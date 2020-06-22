總統蔡英文今天下午到台中市大肚區永順宮，天氣炎熱仍有不少鄉親到場歡迎，大喊「總統好」，蔡與地方人士簡短座談，未公開發言。針對釣魚台爭議，總統府發言人張惇涵回應直指，是因長期以來，大陸公務船在相關水域活動，騷擾到漁民導致風波。他強調，政府會堅持主權、維護區域穩定。

蔡總統今天上午到台中市參訪，下午安排到大肚區永順宮等宮廟參拜，立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟及地方民代到場，雖然攝氏30多度高溫，但仍有不少民眾到場歡迎，還高喊「總統好」，蔡總統並未公開發言，也未接受媒體聯訪。

針對日本釣魚台更名爭議，總統府發言人張惇涵回應直指，長期以來，大陸的公務船在相關水域進行活動，騷擾到漁民，才導致這次風波。釣魚台列嶼是中華民國領土，主權屬於中華民國是不爭的事實，任何單方面的行為都不能改變這個事實。

張惇涵呼籲，區域內各方都應秉持「各自爭議、共同開發」的原則，維持東海的和平與穩定，政府的立場很堅定與一貫，中華民國擁有釣魚台列嶼的主權，堅持守護主權的立場，並審慎判斷做出維護區域和平穩定的角色。

至於蔡總統是否會向日方表達抗議。張惇涵並未正面回覆，他表示，外交部已向日方表達嚴正的關切，我們的立場很一致，維護主權及區域和平的穩定，任何不必要的挑釁都是不必要的。

(中時 )