詹奶奶第一次到海邊，大湖日照中心團隊為她拍下美麗的婚紗照。（大湖日照中心提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣88歲詹姓奶奶都在山城中生活，大湖日照中心得知奶奶希望能親眼看到浪花打在沙灘的海邊美景後，眾人齊心設計規畫圓夢之旅，詹奶奶也披上浪漫白紗、帶著丈夫的遺照，拍下美麗的婚紗照。

大千慈善事業基金會承辦苗栗縣大湖日間照顧中心，在某次活動中，大湖日間照顧中心團隊發現，詹奶奶對大海對大海充滿無限憧憬與好奇。「每次在電視上看到浪花打在沙灘的畫面，覺得很漂亮，若有機會可以到海邊走走就好了。」詹奶奶曾對志工說出心中願望，而社工也一直將奶奶的心願放在心上，著手開始規畫圓夢計畫。

大湖日照中心社工陳惠嫈說明，詹奶奶為土生土長的大湖人，年輕時就在山中生活，耕作、養豬、砍竹、種草莓都難不倒她，結婚時也沒有穿上婚紗，而是特地從大湖走路到卓蘭找專人訂做洋裝，讓自己漂漂亮亮的出嫁，詹奶奶結婚後便和先生一起打拚、將孩子撫養長大，雖曾和家人外出旅遊，但卻從未到過海邊。

「這是我第一次看到海！」詹奶奶在大湖日照中心團隊的安排下，到龍鳳漁港品嘗鮮美海產料理，再到海邊踏浪體驗沁涼海水，還披上浪漫白紗拍了美麗的婚紗照。而社工在替詹奶奶拍攝婚紗照時，奶奶特地將先生的照片放在身邊，一起欣賞海景。詹奶奶十分感謝大湖日照中心團隊精心規畫的圓夢之旅，讓她能親身體驗大海的美麗，也留下許多珍貴難忘的回憶。

(中時 )