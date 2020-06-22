小賈斯汀收集證據發文，澄清自身清白（摘自推特）

26歲加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）從2007年出道後迅速爆紅，一度也是情場高手，他在2018年與海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）結婚後，2人不時在社群平台分享居家生活曬恩愛。豈料，近日卻陸續被2名女網友指控，捲入性侵風波。小賈斯汀沈默2天後，22日在推特發聲反擊，還拿出前女友賽琳娜回擊。

一名匿名丹妮爾（Danielle）的網友在推特自稱2014年在德克薩斯州奧斯汀的四季酒店遭小賈脫褲硬上；暱稱卡迪（Kadi）的網友也發文自曝2015年被小賈性侵得逞。對此，小賈斯汀表示：「職業生涯中受到一些指控，我自己不會輕易回應。」但此次被指控性侵，必須嚴肅認真對待，所以他和妻子海莉、團隊商量後，決定先收集證據再發聲明。

他先是PO出2014年3月9日Airbnb的收據明細，證明自己「不在場證明」，他指出自己當天不在四季酒店，而當時在SXSW西南偏南藝術節表演，許多新聞畫面和粉絲拍的影像，也證明他當天和賽琳娜在一起，隔天入住的則是威士汀酒店。他也強調，已經和當地的四季酒店經理確認過，當時根本沒有入住該間飯店，「歡迎所有媒體有需要的話可以詢問他們」。此外，丹妮爾的推特帳戶已被註銷，不過小賈斯汀仍未回應卡迪的指控。

(中時 )