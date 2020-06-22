國民黨中央委員孫健萍爭取高雄市長徵召，他22日建議黨中央以網路直播辯論會，與網友投票的方式，決定參與補選的參選人。他也指出，同黨的李雅靜、曹桓榮等參選人都很優秀，他對自己有信心，可以帶領國民黨成功挑戰民進黨參選人陳其邁。

孫健萍下午舉行記者會，他表示，高雄人期待市長補選，迎來的不是「理所當然」的舊勢力復辟，原班人馬班師回朝。此刻，高雄人應放下憤恨，沈心靜思：高雄人想要的是什麼樣的未來﹖

他說，民進黨在2018年失去高雄後，一直不甘心，處心積慮想要收復失土。從那一刻起，來自中央的穿小鞋、綁手腳便成了限制城市發展的日常，而1450（網軍）的真實存在，似乎也為補選國家隊做印證；號稱「光復高雄｣的行動獲得空前勝利。孫健萍想要問陳其邁：「這一路以來的操作，究竟是想光復誰的高雄？」

孫健萍指出，他從小住在違建裡，一路在艱困中成長，他懂得「下港囝仔」的切身感受，願將「打造高雄成為富裕、美麗的城市｣作為今生的志業。他有信心帶領國民黨險中求勝。

(中時 )