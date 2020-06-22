在嘉義市北香湖公園觀看日環食奇景的民眾人山人海。（廖素慧攝）

林聰明沙鍋魚頭店負責人林佳慧臉書po出文化路夜市商圈人潮大爆炸。（廖素慧攝）

日環食奇景帶來人山人海的人潮湧進嘉義市，飯店旅館住宿率有9成以上，林聰明沙鍋魚頭店排隊人龍破天荒的多，市長黃敏惠22日說，621日環食約有20萬人次來到嘉義市，以每人消費2000元估算約有4億產值。

黃敏惠說，日環食不僅是熱鬧的活動，更是嘉義市長期扎根天文教育展現的成果，市府1年來到鄰近縣市做日環食天文教學200多場，用教育的力量告訴大家嘉義市重視天文教育，很多朋友告訴她，在嘉義市住20多年，第一次看到塞車這麼嚴重。

黃敏惠說，嘉義市辦活動是創造城市的價值、品牌、亮點，估算約有20萬人次進到嘉義市觀看日環食，保守估計有4億多的產值。

黃敏惠說，21日晚上有朋友開車從北港路要上高速公路就開了1個多小時，但朋友仍是開心帶著滿滿的記憶回去，接下來端午節4天連假，歡迎大家來嘉義市吃美食、逛美景，感受嘉義人滿滿的熱情。

林聰明沙鍋魚頭店負責人林佳慧臉書po文指出，日環食當天市區每條街、每個店家都大排長龍，開店不到3小時抽號碼牌超過1000號，比前一天整天的客人還多，曾3度關閉號碼機，內用號碼牌拿超過2000號，破天荒的紀錄，客人比年節還多。

嘉義市旅館公會理事長李素珍說，日環食活動讓全市約70家合法營運的飯店旅館平均住房率9成以上，與疫情期間不到1成，天差地別，住房率好，也能帶動餐飲、伴手禮的商機，目前端午節連假約6、7成訂房率，7月起中央陸續有安心旅遊、振興券能繼續把暑假衝起來。

(中時 )