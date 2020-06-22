蔡英文總統（右2）22日下午，在立法院副院長蔡其昌（右1）等的陪同下，到龍井永順宮參拜。（黃國峰攝）

蔡英文總統22日下午，到龍井永順宮參拜，來台灣23年的烏克蘭畫家Ivan Yehorov，表示喜歡台灣的民主制度，所以畫了一幅蔡英文畫像，要送給她。（黃國峰攝）

蔡英文總統，22日到台中，上午到漢翔公司及金統立工業有限公司進行產業之旅，因選舉時到過大肚永順宮及龍井永順宮參拜，下午就到都為「永順宮」的二宮廟參拜還願，到達龍井永順宮時，受到廟方歡迎，不少小英之友會的民眾也到場支持，離開時媒體詢問，台灣民意基金會今公布她聲望下滑百分之10，她的看法，蔡英文僅稍慢一下腳步就快步離開，沒回應。

蔡英文總統在立法院副院長蔡其昌，立委陳柏惟和內政部徐國勇的陪同下，下午3點多，到達龍井永順宮與廟方人員一同參拜，隨後和廟方志工還有小英之友會成員分批合影，離去時，媒體記者們詢問，台灣民意基金會今（22日）公布相關民調，指出在總統聲望下滑10％的看法，蔡英文僅稍慢一下腳步就快步離開，沒回應。

蔡英文快步離開廟門後，隨即到廟對面，向在場等待的粉絲民眾們，一一揮手致意後上車離開。

另有一位台灣女婿，來自烏克蘭的Ivan Yehorov，畫了一幅蔡英文畫像送給蔡英文，他表示他來台灣23年了，相對於烏克蘭之前的戰爭頻傳，很喜歡台灣的民主制度，所以畫了這幅畫表示對台灣的喜愛。

(中時 )