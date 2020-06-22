台船(2208)工會不滿公司虧損、端節獎金縮水，要求董事長鄭文隆下台以示負責，不過，3名獨立董事劉德明、林輝政、陳志揚發出公開信，一致支持鄭文隆改造台船。

台船工會19日發出聲明書，指4年來台船公司虧損120多億元，差點讓台船走向倒閉之路，為讓台船起死回生，要求公司高階主管必須負起經營及管理不善之責，聲明撤換董事長及總經理，並抗議公司端午節金發放由8000元砍為300元。

3名獨董對工會對經營團隊提出不信任案，不表認同，發出公開信表明態度。3名獨董指出，台船過去5年兩度虧損超過資本額一半，目前營運與財務都處在內外交迫的危急存亡之秋，這是事實，但台船過去5年的虧損有外部因素。

根據克拉克森與丹麥船舶金融公司最新統計，全球「活躍船廠」由2009年的934家縮減至目前281家，預估2022年以後更可能值剩64家，造船市場的嚴峻可見一斑。

台船的虧損也有內部因素，台船的高昂人事成本導致台船最近許多造船案一接單就虧損，台船最近2年每季營業毛利都是負值，營收都低於營業直接成本，最大原因就是人事成本，所以工會把台船虧損要董總負全責並不公平，因為勞工成本高昂正是台船重大虧損的重大原因之一。

聲明書中指出，3位獨立董事在3月已經發現問題，並在3月董事曾就5個方向提出改造台船的具體方案，董事長鄭文隆對5大改革方案全部都積極回應。

其中有關基隆廠業務萎縮必須人員南移或資遣的問題已經在進行，這也可能導致基隆工會加大對立，造成近日工會的抗議，但獨董完全支持鄭文隆照顧員工、股東雙方權益及縮小節金及基隆改革等。近日工會的抗爭是必要的陣痛，希望公司董事會與股東能讓台船繼續往正確的民營路線邁進。

(時報資訊)