在韓國體壇界被封為「最正雙胞胎姐妹花」的排球女將李在英(이재영)及李多英(이다영)及李在英(이재영)，不僅在球場上都擁有亮眼的表現，兩人亮麗的外表及凹凸有致的身材也成為全場矚目的焦點。
出身體壇世家的她們，不僅爸爸曾代表國家參加過1986年亞運會的鏈球比賽，媽媽也是國家代表隊女排球員，兩人的姊姊與弟弟分別是擊劍選手及排球運動員，背景十分雄厚。
有別於其他運動女選手給人剛硬、男性化的形象，擁有176cm的李在英及180cm的李多英則是長相甜美、身材高挑，一雙大長腿總是讓人看得目不轉睛，個性開朗活潑的兩人，還經常對著球場的粉絲比出俏皮的姿勢，令全場沸騰。近日還捐出1000萬韓幣(約台幣24.4萬)給女子中學排球協會，感動不少人。
另外，有在經營IG的妹妹李多英，經常在網路上曬出生活點滴及穿搭照吸引超過22萬人追蹤成為另類網紅，日前她再度曬出穿著細肩帶上衣搭配牛仔短裙的照片，大秀纖細長腿及身材，網友看到紛紛大讚「根本是模特兒」、「可以轉行了」、「真的有反差萌」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。