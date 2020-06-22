在韓國體壇界被封為「最正雙胞胎姐妹花」的排球女將李在英(이재영)及李多英(이다영)及李在英(이재영)，不僅在球場上都擁有亮眼的表現，兩人亮麗的外表及凹凸有致的身材也成為全場矚目的焦點。

出身體壇世家的她們，不僅爸爸曾代表國家參加過1986年亞運會的鏈球比賽，媽媽也是國家代表隊女排球員，兩人的姊姊與弟弟分別是擊劍選手及排球運動員，背景十分雄厚。

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有別於其他運動女選手給人剛硬、男性化的形象，擁有176cm的李在英及180cm的李多英則是長相甜美、身材高挑，一雙大長腿總是讓人看得目不轉睛，個性開朗活潑的兩人，還經常對著球場的粉絲比出俏皮的姿勢，令全場沸騰。近日還捐出1000萬韓幣(約台幣24.4萬)給女子中學排球協會，感動不少人。

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另外，有在經營IG的妹妹李多英，經常在網路上曬出生活點滴及穿搭照吸引超過22萬人追蹤成為另類網紅，日前她再度曬出穿著細肩帶上衣搭配牛仔短裙的照片，大秀纖細長腿及身材，網友看到紛紛大讚「根本是模特兒」、「可以轉行了」、「真的有反差萌」。

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(中時電子報)