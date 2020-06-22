是有多想買遊戲機？內政部為推廣「住警器」，結合時下熱門的遊戲機梗，老公想買遊戲機，竟騙老婆說是新款住警器，沒想到被精明的老婆識破，翻玩一堆網友。留言中還有海巡署艦隊分署搭腔，說可改用吐司機的藉口試試。

時下熱門的遊戲機PS5，外型時尚，貌似空氣清淨機，也像除濕機、吐司機等產品，內政部小編仿照想要購買遊戲機的老公口吻，想說服老婆買一台，但謊稱這是新型住警器。設計對白中，老公的計謀被精明的老婆識破，最後無法得手，老婆還留言「已經去五金行買好了，敢再買一個試看看」，讓網友笑到噴飯。

因為貼文太有哏，還吸引海巡署艦隊分署留言，說可改用吐司機的藉口試試。另外也有網友建議可用買除濕機、空氣清淨機等理由再試試看。

內政部臉書貼文說，住警器有多重要 ？是的，在家中裝設住警器，火災發生時，才能及時提醒滅火、警示逃生。

為了協助老婆大人不上當，內政部還在刻意凸顯，購買時要注意是否有「消防署合格標示」，裝設前要「詳閱說明書」，依據空間特性裝設適宜的住警器，像是廚房選擇偵熱式，客廳、寢室、樓梯可用偵煙式，正確裝設才能有效提高住家消防安全！

(中時 )