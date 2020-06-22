知名好萊塢男星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)不但有正經的硬底子演技，也會幽默模仿搞笑，近年以神模仿美國總統川普紅遍全球，而他私下還有一個聞名之處，那就是被封為「最辣星二代」的女兒艾爾蘭鮑德溫(Ireland Baldwin)，近日她配合季節曬出高衩泳裝照，赫見私密部位噴出「紅玫瑰」，引發熱議。

艾爾蘭鮑德溫曬高衩泳裝照，大腿根部噴出「紅玫瑰」。(取材自艾爾蘭鮑德溫IG)

星二代的艾爾蘭鮑德溫經常在IG分享美照，是相當知名的模特兒兼網紅，名氣不輸星老爸，如今炎炎夏季正式來臨，艾爾蘭換上兩截式高衩泳裝，復古的大U字挖胸設計，讓她豐滿雪乳直接擠爆，加上小蠻腰與白皙美肌，讓網友直呼畫面太美好，實在有夠火辣。

金髮碧眼的艾爾蘭完美詮釋美國風騷女孩style，然最吸睛不是曼妙的身材，而是高衩泳褲讓她的大腿根部及神秘三角洲邊緣見客，赫見她竟在那部位設計「小巧思」，刺了紅玫瑰圖案，宛若私密部位長出玫瑰花，實在有創意又大膽，讓人看了血脈噴張。

(中時電子報)