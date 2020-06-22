威秀影城也獨家推出台灣限量「爆米花桶造型電影套票」。（威秀影城提供）

日本超人氣動畫《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》即將在台上映，片商特地在上映前週末7月4、5日開設白熊見面特映會，不僅要讓大小朋友們搶先體驗角落世界中的童話冒險，電影結束後還邀請到超大咖神秘嘉賓「白熊」蒞臨現場與粉絲相見歡。身為角落小夥伴中的人氣擔當「白熊」，胖胖且害羞的可愛模樣圈粉無數，在網路上還有個超卡哇依暱稱「白白」，就連知名Youtuber滴妹也是他的超級粉絲。

4場見面會於台北信義A13 MUVIE CINEMAS及台中大遠百威秀影城舉辦，不但可以搶先觀影，白熊更將與影迷們一起進行有獎徵答遊戲，並贈送電影周邊商品。凡購買《角落小夥伴電影版》特別場電影票1張，即可於入場時領取電影版獨家貼紙1份；購買兩張便享有與放映後與白熊近距離拍照機會1次，座位有限售完為止，預售票將於6月24日中午12點於威秀影城購票系統開賣。

此外，威秀影城也獨家推出台灣限量「爆米花桶造型電影套票」，內含絨毛玩偶爆米花桶，詳細活動內容請參考威秀影城粉絲團，該片將在7月10日在台上映。

(中時 )