前總統府秘書長陳菊獲得提名，擔任第六屆監察院長。陳菊於總統府記者會中表示，監察院必須超越黨派，因此她將辭去所有政黨職務，退出政黨，等立法院通過提名，就去註銷民進黨黨籍。

總統府原訂上周宣布監察委員提名名單，由陳菊擔任院長，國民黨籍前台東縣長黃健庭擔任副院長，但是黃健庭人事案受到朝野反彈，總統府臨時取消提名人宣布記者會。黃健庭與另一位監委被提名人、前新北市副市長陳伸賢，退出提名。

29名監委換屆中，總統府只提名27人（黃健庭、陳伸賢退出），副院長一職從缺。新一任監委若獲得立法院臨時會通過，將於8月1日上任。

陳菊表示，50年前她因緣際會投入台灣民主運動跟人權工作，台灣重要民主運動的每個階段，她幾乎都有參與。現在她面對新的角色，承擔新的責任，她知道責任非常重大，監察院的工作必須超越黨派、超然公正來行使職權，所以她宣布，會辭去所有政黨職務，退出政黨，包括任何政黨活動。

她也強調，等立法院通過監委提名後，會正式退出她在政黨的職務與退出政黨，也會根據民進黨黨員入黨辦法，註銷黨籍。

(工商 )