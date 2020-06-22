上週才風光發表5G手機的宏達電（HTC），今（22）日宣布與中國信託等7家銀行簽定90億元聯貸案，為下一步營運籌備資源。

宏達電已經連續8季虧損，去年每股虧損達11.42元、今年第一季每股虧損2.05元，近年來的經營逆風與虛擬實境（VR）新事業需要營運資金，因應中長期發展，與中國信託、兆豐銀行、土地銀行、永豐銀行、凱基銀行、王道銀行、台新銀行等共7家銀行業者簽訂90億元聯貸案。

根據宏達電第一季的財報顯示，第一季營收僅13.29億元，營業利益損失18.51億元，現金258.35億元，負債總計149.9億元，帳面數字雖份是正數，但龐大的負債數字也是必需面對的問題。

宏達電董事長王雪紅先前在股東會中表示，宏達電不會再走入硬體競爭、殺價的場面，佈局平台和內容等生態圈，硬體公司會成為合作夥伴和客戶，預告2020年5G發展元年，將為VR、AR產業帶來突破。

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(中時電子報)