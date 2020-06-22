原台南市警局第六分局長陳建民調陞警政監，由原第五分局長陳錦文接任。（莊曜聰攝）

5位新任分局長職務異動分別為第六分局長陳錦文（左起）、第五分局長梁仁輝、歸仁分局長楊慶裕、麻豆分局長洪頂力、學甲分局長甘炎民。（莊曜聰攝）

台南市政府警察局重要警職調動，包括督察長林清求調陞桃園市警察局副局長、屏東縣警察局局長葉明潭調陞南市警察局督察長，第六分局分局長陳建民調陞南市警察局警政監，另外還有5位分局長調動上任，今天下午舉行聯合交接典禮，由市長黃偉哲親自主持布達、監誓儀式。

調動的5位分局長分別為：警政署刑事局國際刑警科甘炎民調任學甲分局長、學甲分局長洪頂力調任麻豆分局長、麻豆分局長楊慶裕調任歸仁分局長、歸仁分局長梁仁輝調任第五分局長、第五分局長陳錦文調任第六分局長。

黃偉哲表示，在警政署、媒體多項調查中，台南市在6都中治安及滿意度評比都是第一，也期勉警政團隊不要以此自滿，並落實「行動警政」，經常性滾動式檢討治安、交通、為民服務對策，落實守護大台南的願景；黃偉哲也特別點出新營交流道、台86銜接國道3號高速公路的塞車問題，要求警方整頓。

台南市警察局副局長林金郎、許世旻即將在7月16日屆齡退休，也將牽動下一波南市重要警職人事異動。

(中時 )