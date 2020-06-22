後疫情時期，正修科大日前與台灣連鎖加盟促進協會高雄分會簽署「產學策略聯盟合作協議書」，透過實地參訪與座談，了解大專院校培育產業專業人才投入的軟硬體環境、資源，藉由意見交換，尋求未來全方位產學合作。

新冠肺炎嚴重衝擊台灣的餐飲服務業，產業界開始思考因應疫情必須調整的經營策略，學校也開始思考面對大環境變化，人才培育的方向應符合產業現況。未來產、學界應如何合作與發展，為大家所關注的焦點。

簽約儀式由正修科大副校長黃柏文與台灣連鎖加盟促進協會高雄分會長劉福添簽署，建立產學合作平台，對人才培育及產業發展，展開全方位合作。雙方並舉辦產學共榮座談，對產業未來的發展交換意見。

此次共有30家業者代表參與座談，大多為連鎖餐飲品牌，不乏跨國品牌如晨間廚房、魔米國際、五花馬、永大食品生技等食品相關業者，都與正修餐飲專業有高度關聯性。

(中時 )