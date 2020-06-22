LINE iOS 版跟進 Android 版，推出 10.10 版本囉。先前大多數在 LINE Android 10.10 版本中針對貼圖功能提供的介面優化，都有導入。使用者可以把握時間更新，體驗更好用的 LINE 貼圖。

LINE iOS 10.10 版本稍早前正式上架 App Store，更新日誌指出此版本的內容包含：(1)更新聊天室內鍵盤的貼圖分頁：新增類別分頁、更新設計；(2)更新Keep功能：-新增儲存檔案至Keep時可選擇希望儲存的特輯的功能、新增可於Keep内釘選特定檔案的功能；(3)新增可由社群聊天室內快速邀請成員的按鍵；(4)於LINE Labs新增傳送聊天訊息時不發送提醒的功能。

根據 LINE 官方部落格的說明，針對 LINE 貼圖介面的優化，主要包含(1)貼圖選單移至上方、更換貼圖/表情貼的切換圖示；(2)新增貼圖鍵盤分類；(3)將自動刪除過期的貼圖、並顯示提醒快過期的貼圖；(4)新增創作者作品推薦與貼圖小舖捷徑。要特別留意的是，在 Android 10.10 版本中包含了「訊息貼圖套用捷徑」，在 iOS 10.10 版本中尚未納入，將會在未來的新版中加入，雙平台版本略有不同。預知更為完整的介面變化，可參考 LINE 官方部落格的詳盡說明。

(科技)