崔西艾莉絲羅斯從未在大銀幕前演唱過。（UIP提供）

崔西艾莉絲羅斯拍《天后小助理》達成心願。（UIP提供）

達珂塔強生飾演崔西艾莉絲羅斯的小助理。（UIP提供）

榮獲艾美獎提名和金球獎最佳女主角得主的崔西艾莉絲羅斯（Tracee Joy Silberstein），在新片《天后小助理》飾演歌唱天后，現實生活中，她是美國流行樂壇天后黛安娜羅絲和音樂製作人羅伯特艾利斯希爾伯斯坦的女兒，她對美國流行音樂的背景非常熟悉，崔西艾莉絲羅斯說：「我就是在這個世界長大的，我的媽媽是世界上少數成功登上流行樂天后地位的音樂人之一。現在我可以見證、體驗、生活，熱愛音樂所能提供的一切機會與你們分享。」

崔西艾莉絲羅斯表示並沒有把母親的性格當作這次演出的參考依據，她採用自己的方法來詮釋這個角色，「片中飾演的葛蕾絲戴維斯，完全不像我的媽媽，但我相信她是我們都認識的女人。這個角色的核心對我來說很有趣，她就像許多女人一樣，不得不拋棄自己的真實想法來迎合他人，而從中找到自己想要和應得的成功。但這部電影最大的轉折點就是葛蕾絲戴維斯選擇繼續前進夢想，讓自己的心自在飛翔，讓對音樂的熱情大放異采，最後成功完達成願望。」

崔西艾莉絲羅斯提到，自己從未在大銀幕前演唱過，一直到接演《天后小助理》就飾演流行樂天后，她笑著說：「我做出的選擇好可怕！但一切就很自然的發生，結果也比預期的還要順利。我來自一個歌唱世家，從小就夢想要當一個歌手，為了飾演這角色，我必須同時面對我的夢想和恐懼，如今能夠達成心願真是太棒了。」該片24日端午連假在台上映。

(中時 )