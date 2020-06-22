解封後第一個連續假期本周登場。交通部高速公路局根據宜花東的住房率，研判國5將湧入大量車潮，天天都很雷，車速恐低於每小時40公里，行車時間是平常的5倍起跳，建議用路人上路前事先規劃，避開尖峰時段或改走替代道路。

觀光局6月20日發布「預估住房率」資訊，連假宜花東住房率最高可達7至9成，其中，花蓮次日住房率已近91％，高公局研判，國5將湧現大量返鄉及旅遊車潮，全日恐長時段車多壅塞。

高公局預判，首日及第2日每日6-16時南向南港系統至坪林，第2日15-22時、第3日11-23時及收假日10-20時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間為平常之5至7倍。

高公局呼籲民眾往返宜花東多搭乘公共運輸，減少自駕，透過國道交通管制措施，搭乘國道客運會比自行開車單程節省半小時以上。若仍要自駕走國5，上路前先查詢即時路況，南向壅塞時，建議改道台9或106乙；當蘇澳出口回堵時，往花蓮之民眾，請由羅東交流道改走台2線或台9線。國5北向壅塞時，往台北之用路人，改駛台9替代道路返程或於坪林交流道接回國5，避開雪山隧道塞車。

為分散端午連假尖峰時段車流，高公局實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折、每日0-5時暫停收費，收假日延長至10時。

(中時 )