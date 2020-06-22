近日，大陸國家大基金旗下上海聚源聚芯集成電路產業股權投資基金中心，新增投資盛吉盛（寧波）半導體科技有限公司。該公司官網顯示，盛吉盛由國家集成電路基金（通過芯鑫融資租賃）中芯控股（SMIC holding）、韓國Triplecores及芯空間（IC SPACE）共同出資打造，主要從事二手半導體設備及配件的翻新、改造、安裝、維護及銷售；半導體設備的開發，生產及銷售；專注於半導體新設備的開發和銷售，並提供半導體製造相關的備件和技術服務，以及持續改善計劃。

據瞭解，大陸目前是全世界最大的半導體二手設備市場，仍然需要非常多的6/8/12寸二手設備來滿足目前和未來的新工廠。

作為一個具有完整整合經驗的工程公司，盛吉盛在其官網稱，公司將在大陸建立世界最龐大的國際級半導體設備升級優化公司，提供設備，零配件，技術服務。利用SGS平台服務的概念，達成自製化國產設備的目標，滿足目前半導體二手設備市場的空缺與需求。

《科創板日報》查詢發現，目前盛吉盛共有14台半導體設備存貨，涵蓋4台CVD設備，3台爐設備，3台測試設備，2台PVD設備，1台蝕刻設備以及1台清洗設備。新設備方面，公司表示，正通過技術授權在大陸本土製造國外OEM設備，並建立寧波研發中心，研發製造國產品牌設備。

另外值得一提的是，天眼查信息顯示，除了創業板公司上海新陽外，公司另一股東為中芯國際控股有限公司，後者持股比例達到18.69%。

公開資料顯示，此次出資方上海聚源聚芯集成電路產業股權投資基金中心成立於2016年，目標規模20.00億元人民幣，存續期8年，由中芯晶圓股權投資（上海）有限公司、上海肇芯投資管理中心（有限合夥）及國家集成電路產業投資基金股份有限公司共同發起設立，由中芯聚源股權投資管理（上海）有限公司負責管理，專注投資半導體及集成電路業。

上月，該基金剛剛領投了AI晶片公司探境科技的數千萬美元級的融資，洪泰基金、熊貓資本、京道基金、啟迪創投、險峰長青跟投。值得一提的是，這是國家集成電路產業基金旗下子基金第一次投資AI晶片公司。

(中時電子報)