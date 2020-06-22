主打產業觀光的禮納里永久屋，今年受到新冠肺炎疫情影響，遊客少了6成，面對7月振興券可望帶來的龐大商機，瑪家鄉公所超前部署，除建置wifi及導覽網站、導入數位科技外，更釋出振興券加碼送優惠，期待能為地方帶來產業升級契機。

瑪家鄉長梁明輝指出，因為疫情讓部落深度旅遊的遊客變少，連帶影響族人經濟，終於盼到疫情趨緩，期待藉由數位科技的引進，帶來產業永續發展效益。

協助引進科技的執行單位張瑩瑩說，過去禮納里少了店家資訊整合平台，遊客普遍反應「訊息太少」，加上業者多未提供刷卡及行動支付服務，且部落裡並無提款機，讓許多上門生意最終被拒於門外，因此也藉此導入行動支付，目前已有10店家提出申請。

另外，為增加遊客黏著度，部落也增加數位尋寶遊戲，張瑩瑩說，將帶領遊客探訪禮納里工藝文化與祕境，以深度文化兼具趣味遊學體驗小旅行，盼帶來動源源不絕的地方觀光發展。

梁明輝說，由於疫情讓產業受創嚴重，因此面對振興大餅族人蓄勢待發，部落也推出消費加碼雙重送活動，只要在禮納里店家使用振興消費券，滿1000元再送100元購物金或等值商品；下載幸福禮納里APP並加入官網會員，再送100元商城購物金，主要目的希望遊客除了實體店舖參觀及選購，後續還可在網路上回購。

(中時 )