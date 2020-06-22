韓國人氣女子團體「(G)I-DLE」與粉絲相約線上見！因為疫情影響，她們忍痛取消全球32個城市的世界巡迴演唱會，取而代之決定將於台灣時間7月5日下午2點舉行線上演唱會「2020 (G)I-DLE ONLINE CONCERT I-LAND : WHO AM I’」，讓全世界粉絲都能站在第一排。

經紀公司表示：「這是一個艱難的決定，但我們要優先考慮藝人和觀眾們的健康和安全。」(G)I-DLE也正式與美國的Republic Records簽約，將進軍美國市場。 她們4月以迷你專輯《I trust》回歸樂壇，一口氣拿下Apple Music全球61個國家K-POP排行榜冠軍，主打歌〈Oh my god〉在YouTube瀏覽次數已經突破3200萬次，也橫掃韓國多個音榜。她們日前更捐3萬瓶消毒液給韓國多個兒童福利團體，共同對抗疫情。

(中時 )