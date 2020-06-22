瞄準端午連假出遊潮，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下通路momo購物網momo《露營野餐日》於6月22日至6月23日登場，鎖定「新手首露」與「奢華露營」兩大商機，預估買氣較平日成長破5倍。

全球露營人口不斷攀升，且防疫新生活氛圍漸興，帶動戶外休閒商機回溫，momo根據消費觀察，近期受防疫新生活運動影響，越來越多民眾跟著「露」坑，帶動站上戶外休閒商品新客數較去年同期成長5成。

為助新手快速進入狀況，momo分享「首露必備5大用品」，包含帳篷、睡袋、充氣床墊、摺疊桌椅以及爐具，同時集結超過500個以上戶外休閒品牌，包含Turbo Tent、GIANT、ogawa、Outdoorbase、Iwatani、美利達、SHIMANO、INTEX等指標品牌，提供總品項數高達30000的商品選擇，讓露營新手輕鬆搞定露營野餐。

富邦媒表示，截至今年6月，momo購物網戶外休閒商品銷售年增60%，瞄準端午連假出遊潮，momo《露營野餐日》於6/22至6/23登場，鎖定「新手首露」與「奢華露營」兩大商機，提供橫跨露營、野餐、烤肉、登山健行、自行車、釣具等商品陣容，祭出3折起優惠，再加碼指定品牌刷momo卡享10%回饋、滿額登記抽防水野餐墊及震動按摩槍等好康，預估買氣較平日成長破5倍。

(時報資訊)