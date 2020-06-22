由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(22)日宣布，宇宙霸主波羅斯的得力手下「格流剛許普」定向招募專屬活動將於 6 月 23 日起隆重登場！除入手「SSR怪人 格流剛許普」機率大幅躍進外，官方團隊更舉辦超值定向有禮限時回饋、角色試煉等多重熱血活動，喜愛「SSR怪人 格流剛許普」的英雄們千萬別錯過此次入手最佳時機！更值得一提的是，「第一屆即時對戰錦標賽」也於 6 月 21 日圓滿落幕，歷經長達2小時的激烈廝殺，最終由「ONE微甜老公」奪下總冠軍！且更特別的是，「《一拳超人：最強之男》第一屆即時對戰錦標賽」轉播觀看人數吸引破萬人同時觀看，想要重溫當天熱血沸騰的戰況可至官方facebook粉絲團、Twitch頻道觀看！

格流剛許普，屬暗黑強盜團的上級戰鬥團員之一，為宇宙霸主波羅斯的得力手下，負責在艦內用腦波傳遞消息與溝通，自稱宇宙第一念動力大師。災害等級為龍級，戰鬥實力不容小覷，絕不亞於S級英雄，危險程度可能導致數個城市毀滅。最著名且印象深刻的戰鬥場景為，原預計在宇宙飛船使用重力讓埼玉老師屈服，但卻被埼玉老師用一塊碎石所擊殺。

《一拳超人：最強之男》繁中版「SSR怪人 格流剛許普」技能設定首度揭曉！(圖/《一拳超人：最強之男》官方授權提供)

★SSR怪人 格流剛許普

◎聲優：後藤弘樹

◎系列：超能

◎陣營：怪人

◎定位：整排眩暈，眩暈流輔助

◎技能：

◎普攻：意念搬物。對單體目標3連擊造成120%攻擊傷害，行動後會隨機使一名隊友進入「暴走」狀態(攻擊時傷害提高30%)。

◎絕技：念動流石波。對整排每名敵人5連擊造成130%攻擊傷害，並使敵人陷入「恐慌」狀態(戰隊的1點能量被封鎖，持續1回合)。

◎被動：念動大師。每次行動後扣除主目標處於封鎖狀態的能量，每扣除一點能量對全體造成40%攻擊力的額外傷害。永久增加自身生命值。限制解除到五星可增強被動效果。

●《一拳超人：最強之男》「SSR怪人 格流剛許普」定向招募系列活動精彩鉅獻！

【活動1】「SSR怪人 格流剛許普」定向招募

◎活動時間：2020.06.23 05:00 - 2020.06.28 05:00

◎活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽中指定「SSR怪人 格流剛許普」機率將大幅提升。

【活動2】「SSR怪人 格流剛許普」定向有禮限時回饋

◎活動時間：2020.06.23 05:00 - 2020.06.28 05:00

◎活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

(圖/《一拳超人：最強之男》官方授權提供)

【活動3】「SSR怪人 格流剛許普」角色試煉

◎活動時間：2020.05.23 05:00 - 2020.05.28 05:00

◎活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定英雄角色格流剛許普完成指定任務，即可獲得豐厚獎勵。

(圖/《一拳超人：最強之男》官方授權提供)

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

●「第一屆即時對戰錦標賽」圓滿落幕 熱血激戰2小時 「ONE微甜老公」勇奪總冠軍

「第一屆即時對戰錦標賽」也於 6 月 21 日完美落幕，轉播現場邀請知名主播湯米、遊戲意見領袖深藏Blue、熱愛玩遊戲藝人陳零九及人氣網紅孫生一同於節目中講解並評論精彩賽事、挑戰即時對戰系統，遊戲意見領袖文老爹更驚喜獻聲為參與玩家朋友進行賽前喊話，讓各位英雄玩家們信心滿滿、氣勢高昂，於賽中不斷互相較勁。最終「ONE微甜老公」從眾玩家中脫穎而出，勇奪首屆即時對戰錦標賽總冠軍，各玩家們也特地率領自身遊戲好友在線上加油、集氣支持，擁護者們更於比賽直播中激動留言與選手們討論戰鬥策略並放膽進攻，替原本就緊張刺激的比賽增添更多火藥味。玩家們也各自使出渾身解數，紛紛拿出各自看家本領、鬥智鬥指力，出神入化的精彩策略與組合技能讓線上觀眾看得熱血沸騰，連視線都不願離開比賽一秒！

此次玩家除可觀賞「第一屆即時對戰錦標賽」精彩刺激賽事外，官方團隊更大手筆祭出Nintendo Switch、PS4、Apple HomePod、Razer無線藍芽耳機及無數豐沛虛寶好禮贈送給玩家，讓許多玩家開心直呼太過癮了！希望未來還有機會參與《一拳超人：最強之男》賽事！

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