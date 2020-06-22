大學指考、國考進入最後關鍵階段，許多考生正處於高壓的緊張時刻，新北市立圖書館江子翠分館特別在3樓自修室外的中廊設置了「學子紓壓」香氛專區，免費提供舒緩壓力的精油，讓考生可以舒緩緊繃的心情，減壓儲備能量，再重回試前的準備。

江子翠分館主任李祖緯表示，連日來炎熱高溫惱人，尤其考生必須面對考試的壓力，念書準備應考難免心煩氣躁，為減緩考生壓力，江子翠分館特別引進時下流行的芳療法，在自修室外設置了減壓香氛專區，免費提供考生紓壓放鬆，穩定情緒。

李祖緯說，分館提供多種「舒壓放鬆」與「提神提高讀書效率」的香氛精油供考生選擇，例如薰衣草精油可以平衡身心、安定情緒、舒緩壓力；洋甘菊精油可舒解焦慮、緊張，使人放鬆，減輕憂慮；佛手柑精油則能安撫與提振，是焦慮、沮喪、神經緊張時的最佳選擇。

此外，土城分館7月將邀請婚紗攝影達人，免費教學用手機自拍美照，讓大家可在旅遊中拍出獨特的IG美照，留下美好的紀念。7月7日至31日周二至周五下午5時至7時，只要借書便可以免費享有達人教學的自拍技巧，相關活動訊息可查詢新北市立圖書館網站。

(中時 )