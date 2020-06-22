行政院長蘇貞昌今日視察土城地區，並宣布行政院核定「北土城交流道工程可行性研究」。這項計畫將紓解國道三號中和／板橋、土城等交流道塞車的問題，預估2027年底可以完工。

蘇貞昌表示，過去他擔任台北縣長時，土城仍是「鄉」，後來成為「市」，現在則是「區」，當時國道3號中和/板橋交流道擁有全國最大車流量，土城交流道是第8大車流量，交通擁擠，他也經常在這路段遇上塞車排隊。

他也當場宣布核定「北土城交流道工程可行性研究」，藉此紓解板橋、中和及樹林等地交通，行政院會全力支持，北土城交流道雖於清水路段興建，為與台中清水交流道有所區隔，因此稱為「北土城交流道」。

整項工程總經費預估30.4億元，其中工程費24.4億元由中央全額負擔，市府負擔用地費6億元。有關土地取得及都市計畫變更事宜，蘇貞昌請新北市政府協助，並指示行政院秘書長李孟諺督導內政部，縮短新北市府都市計畫變更行政流程，並請新北市政府盡量維持當地交通，減少地方衝擊。另請交通部長林佳龍及高公局儘速進行工程，並請公共工程委員會主委吳澤成協調相關事宜，使工程愈快愈好。

交通部表示，國道3號中和/板橋及土城交流道素有塞車問題，以及土城區現有人口近24萬，配合開發，需有更完善便捷的交通規劃。依108年資料，土城交流道日交通量約6萬2,700輛，為國道3號第1名，106年及107年則是中和交流道交通量較高，約6萬輛。而中和交流道（35K）和土城交流道（42K）中間設置北土城交流道（39.8K），未來駕駛可由金城路匝道進出國道3號。該工程原提報8年時程，經評估後，將都計變更、規劃設計併行作業並加快施工，縮短1年期程，若用地取得順利，預計2027年底完工。

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