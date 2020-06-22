國產化超前部屬 西門子歌美颯首批20支風機塔架已完成生產 17:582020/06/22 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 西門子歌美颯首批20支風機塔架已完成生產。圖／西門子歌美颯提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西門子歌美颯22日表示，宣布首批20支國產化離岸風機塔架已完成生產，並於 2020年陸續交貨與安裝8MW的離岸風機，預計供給640MW給達德能源的允能雲林離岸風場。 西門子歌美颯指出，此批塔架不僅是臺灣離岸風電史上第一批依據政府要求國產化的離岸風機零組件，更早於政府規劃塔架國產化時程一年。 (工商 ) #西門子歌美颯 #塔架 #國產化 #生產 #離岸風機 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶注意！剩3天…端午會變盤？專家洩口風 - 財經 川普對華為處處設障 日經：仍擋不住華為崛起 - 財經 宏達電啟動90億元聯貸 - 財經 陸企龍頭炸翻市場！老謝驚爆台商大危機 - 財經 IMF：第二季美國經濟持續萎縮 大陸會復甦 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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