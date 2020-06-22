西門子歌美颯22日表示，宣布首批20支國產化離岸風機塔架已完成生產，並於 2020年陸續交貨與安裝8MW的離岸風機，預計供給640MW給達德能源的允能雲林離岸風場。

西門子歌美颯指出，此批塔架不僅是臺灣離岸風電史上第一批依據政府要求國產化的離岸風機零組件，更早於政府規劃塔架國產化時程一年。

(工商 )