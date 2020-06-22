受制新冠肺炎疫情影響，各國採取鎖國及封城等措施，整體需求大幅下降，客戶訂單取消或延緩，永光(1711)5月營收月減15％，惟轉投資（聚鼎科技）股利入帳，自結稅前盈餘4031萬元，月增1341.9％；前5月稅前淨利1.26億萬元，以股本54.78億元計算，每股稅前盈餘0.23元。

永光表示，以事業別來看，5月業績僅醫藥化學品提升，年增6％。前5月電子、醫藥化學品營收年增16％、15％；色料、特用化學品年減25％、15％，碳粉也縮減20％。

永光原料藥二廠去年10月獲FDA稽查改善結案通知，第四季起眼科用藥產品訂單開始逐漸加溫，動物用藥的客戶也有回流趨勢，開始進行各項產品放大批量之計畫，並持續推廣新市場以增加產品市占率，醫藥事業處後續將完成核醫藥物代工案，持續推出前列腺素新產品。

永光指出，醫療原料藥廠雖因生產項目不同，並未受到印度、中國原料藥廠關閉接獲轉單，但許多客戶也轉而來向永光接洽，冀可取得客戶在中、印以外地區第二供應商地位。

(工商 )