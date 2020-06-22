◎公立、非營利幼兒園錄取率5成6 萬名幼生搶破頭

新北市109學年度公立、非營利幼兒園抽籤結果日前出爐，共2萬5236名幼生報名，招生名額約1萬4307個，整體錄取率約5成6，萬名家長搶破頭，擠不進公共化幼兒園；教育局解釋，今年2歲專班約1200人選擇直升，導致整體招生名額減少，新北110學年預計再新增31班，提早達公共化幼兒園百班目標。

◎釣魚台更名爭議 總統府：堅持主權、維護區域穩定

總統蔡英文今天下午到台中市大肚區永順宮，天氣炎熱仍有不少鄉親到場歡迎，大喊「總統好」，蔡與地方人士簡短座談，未公開發言。針對釣魚台爭議，總統府發言人張惇涵回應直指，是因長期以來，大陸公務船在相關水域活動，騷擾到漁民導致風波。他強調，政府會堅持主權、維護區域穩定。

◎國農乳品鬧雙包！總公司提告原生產商

立足台灣40多年的老品牌「國農乳品」，近來爆發家族鬥爭，造成生產商鬧雙包，市面上同時買的到兩家不同代工廠所製造的國農產品。握有商標所有權的國農乳品總公司金玉時今（22）日召開記者會，痛批原生產商天守公司喧賓奪主，因品管問題導致大腸桿菌超標而被下架，多數股東決議不再授權製造，委由新代工廠萬喜公司製造，未料天守硬是宣稱自己代表國農乳品，造成消費者混肴，目前已提告，進入司法調查階段。

◎端午連假將開跑 花縣祭出3大交通優惠

端午連假即將開跑，各地名勝景點將湧入大量人潮，公路總局鼓勵民眾搭乘公共運輸，祭出國道客運優惠票價、公共運輸轉乘優惠及台灣好行半價優惠等三大交通優惠措施，花蓮監理站表示，民眾搭乘北花線可享85折優惠、持電子票證搭乘臺灣好行遊花蓮太魯閣及縱谷，只要半價。

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(中時電子報)