全球疫情趨勢及邊境管制尚未解除，觀光局日前公布，持續暫停旅行業組團赴國外及接待來台觀光團體入境至7月31日，對出入境旅行業者及導遊、領隊仍受衝擊。交通部部長林佳龍20日已與旅行業代表座談，今日續邀集導遊協會及領隊協會代表座談討論。

產業代表於會中表示，預估短期內，各國邊境將持續管制，導遊、領隊仍無團可帶、可接，建議政府應持續補助，以維持生計。對此，林佳龍表示，衡酌各國疫情趨勢與邊境管制，紓困3.0版將給予第一線導遊、領隊完整、即時的保障。

林佳龍也建議，導遊、領隊是旅遊產業的寶貴資產，期許在此充電期間提高導遊、領隊的服務價值，配合深度、精緻旅遊的發展，做出職能專業的差異化服務。

與會產業代表認同並表示考量職業特性，如領隊是帶團赴國外旅遊，短期內轉型不易，希政府挹注更多資源，以精進相關人員專業；林佳龍說，短期將針對導遊、領隊所面對的困境，給予實質的協助，包括紓困3.0版及安心旅遊相關措施，長期則要提升導遊、領隊的質與量，並希選才制度能凸顯優秀人才以達到標竿學習及良性競爭。

(中時 )